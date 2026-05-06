David di Donatello 2026 vincitori | chi ha vinto i vari premi

Stasera si è svolta la cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2026, trasmessa su Rai 1. Durante l’evento sono stati annunciati i vincitori nelle diverse categorie, tra film, regia, attori e tecnici. Ecco l’elenco completo di chi ha conquistato i premi principali e quelli assegnati nelle varie sezioni, con i nomi degli artisti e delle opere premiate.

. Quali sono i vincitori dei David di Donatello 2027 che stasera – mercoledì 6 maggio – ha visto la cerimonia di premiazione su Rai 1? Di seguito l’elenco di chi ha vinto nelle varie categorie in gara. IN AGGIORNAMENTO.. Candidature. Di seguito le cinquine delle candidature per le varie categorie: MIGLIOR FILM Cinque secondi: regia di Paolo VIRZI’ Fuori: regia di Mario MARTONE La grazia: regia di Paolo SORRENTINO Le assaggiatrici: regia di Silvio SOLDINI Le città di pianura: regia di Francesco SOSSAI MIGLIOR REGIA Fuori: regia di Mario MARTONE La città proibita: regia di Gabriele MAINETTI La grazia: regia di Paolo SORRENTINO Le assaggiatrici.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - David di Donatello 2026, vincitori: chi ha vinto i vari premi Notizie correlate Leggi anche: Oscar 2026, i vincitori: chi ha vinto i prestigiosi premi del cinema Premi David di Donatello 2026: conduzione, ospiti e premi della 71ª edizioneLa 71ª edizione dei Premi David di Donatello si prepara a regalare una grande serata di spettacolo e celebrazione del cinema italiano. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori; La 71? edizione dei Premi David di Donatello. Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 con l'abito da Gran sera di velluto fluido color notte firmato Armani Privé archivioCandidata come Miglior Attrice Non Protagonista per Fuori di Mario Martone, Matilda De Angelis ai David di Donatello 2026 ha scelto Armani Privé ... vogue.it David di Donatello 2026, al via la cerimonia: Matilda De Angelis miglior attrice non protagonistaSi è acceso il red carpet a Cinecittà per la serata dei David di Donatello. Tra i primi ospiti ad arrivare l’attrice Matilda De Angelis, Aurora Quattrocchi e ... lapresse.it La notte dei David di Donatello - facebook.com facebook David di Donatello, la cerimonia a Cinecittà. De Angelis: “Le maestranze sono la nostra famiglia” x.com