Filumena Marturano: trama, storia vera, cast, quante puntate e streaming. Questa sera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda (in replica) Filumena Marturano, versione del 2022 dell’opera di Eduardo De Filippo. Protagonisti, due volti molto amati della fiction Rai: Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Filumena Marturano è una donna con un passato da prostituta. Convive da anni con Domenico Soriano, un ricco pasticciere. È lei a governare i suoi affari e l’amministrazione della casa, mentre l’uomo continua a fare la bella vita illudendosi di essere ancora giovane. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Filumena Marturano: tutto quello che c’è da sapere sulla versione 2022 in onda su Rai 1

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Stasera in TV, Filumena Marturano: il piano geniale di una donna per cambiare vitaFilumena Marturano: la storia della donna che inganna Domenico Soriano con un matrimonio in articulo mortis e rivela di avere tre figli, uno dei quali è suo. msn.com

Dove è stato girato Filumena Marturano: le location (bellissime) del film con Scalera e GalloAlla scoperta delle straordinarie location di Filumena Marturano, tra le strade storiche e i luoghi iconici di Napoli che fanno da sfondo al dramma di Eduardo De Filippo. msn.com

Filumena Marturano, stasera su Rai 1. Lo seguirete A Pasqua tornano Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo nel remake della storica commedia napoletana di Eduardo De Filippo. Uno straordinario omaggio con due bravissimi attori - facebook.com facebook