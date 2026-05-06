David di Donatello 2026 tutto quello che c’è da sapere | i candidati e le rivalità i conduttori la scaletta e come seguire la diretta

La cerimonia dei David di Donatello 2026 si avvicina, con i nominati pronti a contendersi i riconoscimenti tra un mix di candidature e rivalità. Sono stati annunciati i conduttori e la scaletta della serata, che si svolgerà in una location ancora da definire. La diretta sarà trasmessa su canali dedicati e piattaforme online, permettendo agli appassionati di seguire passo passo l’evento fino a notte inoltrata.

La Grazia (no, non quella concessa a Nicole Minetti ) o Le città di pianur a? Paolo Sorrentino, Stefano Soldini o la sorpresa Francesco Sossai? Quando la cerimonia dei David di Donatello 2026 finirà a notte fonda (si spera non oltre l’una) avremo tutte le risposte. Anche se tra le 16 candidature per Le città di pianura e le 14 di La Grazia, si troverà molto probabilmente la soluzione per riempire le caselle più importanti di miglior film e regia. Toccherà quindi al vecchio leone napoletano che ha fatto pace con l’Accademia sfornando un film nazione su un presidente della repubblica indeciso se concedere la grazia ad un paio di ergastolani, uccisori di coniugi, mentre scopre lui stesso un cornino della moglie defunta.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere: i candidati (e le rivalità), i conduttori, la scaletta e come seguire la diretta Notizie correlate David di Donatello 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla 71ª edizione tra candidati, conduttori e premi specialiDomani sera, mercoledì 6 maggio 2026, il Teatro 23 degli Studi di Cinecittà a Roma ospiterà la 71ª edizione dei David di Donatello, il riconoscimento... La scaletta della terza serata di Sanremo 2026: cantanti, conduttori, ospiti, orari e tutto quello che c’è da sapere | 26 febbraioLa 76esima edizione del Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo con la terza serata. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La 71? edizione dei Premi David di Donatello; Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori; David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese. David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttoriLeggi su Sky TG24 l'articolo David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori ... tg24.sky.it David di Donatello 2026, la diretta della premiazione: in onda dalle 21.30 su Rai 1I David di Donatello 2026 sono tornati con una struttura totalmente rinnovata, nuovi conduttori e, addirittura, un nuovo studio nel cuore di Cinecittà. Con uno show condotto da ... ilmattino.it Il David di Donatello oggi e 70 anni fa Questa sera presso il nuovo Teatro 23 di Cinecittà, inaugurato per l'occasione, la cerimonia di assegnazione dei David di Donatello. Dall'Archivio Luce la prima cerimonia del 1956 #Daviddidonatello x.com Analisi dei David di Donatello 2026: stato del cinema italiano, polemiche sui finanziamenti e previsioni sui vincitori. - facebook.com facebook