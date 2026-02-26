La terza serata del Festival di Sanremo 2026 si avvicina, portando con sé l’attesa per le esibizioni dei cantanti e gli interventi dei conduttori. Oltre alle prove dei partecipanti, si conosceranno anche gli ospiti che saliranno sul palco e gli orari delle varie fasi della serata. La serata si svolgerà secondo un programma preciso, che coinvolge anche la gara delle Nuove Proposte e le relative votazioni.

La 76esima edizione del Festival di Sanremo 2025 entra nel vivo con la terza serata. Questa sera, giovedì 26 febbraio 2026 appuntamento con la gara delle Nuove Proposte che decreterà il vincitore tra Nicolò Filippucci e Angelica Bove. Non solo, spazio alle altre 15 canzoni in gara. Scopriamo la scaletta, i big protagonisti del Festival, i co-conduttori e gli ospiti della terza serata. Irina Shayk e Ubaldo Pantani. Sono loro i co-conduttori accanto a Carlo Conti e Laura Pausini della terza serata del Festival di Sanremo 2026 trasmessa, giovedì 26 febbraio, dalle ore 20.40 in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo in prima serata su Rai1. Sul palcoscenico 15 artisti big in gara che, anche questa sera, saranno votati dalla giuria delle radio e dal televoto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La scaletta della terza serata di Sanremo 2026: cantanti, conduttori, ospiti, orari e tutto quello che c’è da sapere | 26 febbraio

Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: co-conduttori, ospiti, cantanti in gara e come si votaI co-conduttori della terza serata Accanto al direttore artistico e conduttore Carlo Conti, per la terza serata sono attesi due volti molto diversi...

Leggi anche: Sanremo 2026, la scaletta della terza serata: cantanti, ospiti e orari

Temi più discussi: La scaletta della terza serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in gara; Sanremo, le scalette della seconda e della terza serata; Scaletta e programma della terza serata di Sanremo; Sanremo 2026: la scaletta della terza serata, stasera torna il genovese Sayf.

La scaletta della terza serata di Sanremo 2026, ospiti e cantanti in garaGiovedì 26 febbraio il Teatro Ariston ospita la terza serata del Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai 1. La 76esima edizione della manifestazione, in programma dal 24 al 28 febbraio, è guidata ... tg24.sky.it

La terza serata di Sanremo 2026: chi canta stasera, la scaletta e i co-conduttoriNata in Russia nel 1986, Irina Shayk in oltre vent’anni di carriera ha sfilato per brand come Schiaparelli, Versace, Valentino, Miu Miu e Burberry e all’attivo vanta oltre 150 copertine, di cui 46 ... iodonna.it

Giro di boa a Sanremo 2026: stasera il super duetto Alicia Keys-Eros Ramazzotti, la bellezza di Irina Shayk e la sfida finale tra Angelica Bove e Nicolò Filippucci. Ecco la scaletta https://ebx.sh/AIGmVj - facebook.com facebook

Sanremo, la scaletta della terza puntata del Festival x.com