David di Donatello 2026 streaming e diretta tv | dove vedere la premiazione

Stasera, alle 21:30, su Rai 1, viene trasmessa la 71ª edizione dei Premi David di Donatello. La premiazione si svolge negli studi di Cinecittà e rappresenta uno degli eventi più importanti del cinema italiano. La diretta televisiva permette di seguire l'intera cerimonia, mentre lo streaming è disponibile attraverso i canali ufficiali della rete. La manifestazione celebra le eccellenze del settore cinematografico nazionale.

Stasera, mercoledì 6 maggio 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la 71esima edizione dei Premi David di Donatello, il gala del cinema italiano in onda dagli studi di Cinecittà. Alla conduzione Bianca Balti e Flavio Insinna. Dove vedere i David di Donatello 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. L’evento, come detto, va in onda stasera – 6 maggio 2026 – alle ore 21.30 su Rai 1. Sarà possibile seguirlo alla massima qualità in 4K sul canale Rai 4K, visibile al canale 101 del digitale terrestre e 210 di Tivùsat. Anche in radio su Radio 2 con la conduzione di Carolina Di Domenico. Non solo tv. Sarà possibile seguire tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.🔗 Leggi su Tpi.it

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