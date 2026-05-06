David di Donatello 2026 | scaletta candidati premi e dove vedere la cerimonia

La cerimonia dei David di Donatello 2026 si terrà nella sede di Cinecittà e sarà trasmessa in prima serata su Rai 1. La 71ª edizione sarà condotta da Flavio Insinna e Bianca Balti, che condurranno l’evento in diretta televisiva. La serata prevede la consegna di premi ai vari candidati nelle diverse categorie, con una scaletta che comprende anche la presentazione dei film in gara e le nomination ufficiali.

Dove vedere i David di Donatello 2026 La premiazione sarà trasmessa in diretta su Rai 1. Chi vuole seguirla in altissima definizione potrà farlo su Rai4K, al numero 210 di Tivùsat. La serata sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e in diretta radio su Rai Radio2. I numeri dell’edizione La 71ª edizione è organizzata dalla Fondazione Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, presieduta da Piera Detassis, e dalla Rai, in collaborazione con Cinecittà S.p.A. I film e le opere coinvolte sono: 118 lungometraggi italiani, 107 documentari, 206 cortometraggi e 24 film internazionali. I premi Nel corso della cerimonia saranno consegnati 26 Premi David di Donatello, oltre ai David Speciali.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - David di Donatello 2026: scaletta, candidati, premi e dove vedere la cerimonia Notizie correlate David di Donatello 2026, tutti i candidati, quando c’è la cerimonia e dove vederla in tv e streamingRoma, 1° maggio 2026 – Il cinema italiano si prepara alla notte dei David di Donatello 2026. Insinna e Balti condurranno i David di Donatello 2026, ecco tutti i candidati ai premi(Adnkronos) – Annunciati oggi i candidati e i conduttori della 71esima edizione dei David di Donatello. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: La 71? edizione dei Premi David di Donatello; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori; David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; David di Donatello 2026: premiati Una battaglia dopo l’altra e Buen Camino. David di Donatello 2026, la diretta della premiazione: in onda dalle 21.30 su Rai 1I David di Donatello 2026 sono tornati con una struttura totalmente rinnovata, nuovi conduttori e, addirittura, un nuovo studio nel cuore di Cinecittà. Con uno show condotto da ... ilmattino.it David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttoriLeggi su Sky TG24 l'articolo David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori ... tg24.sky.it Il David di Donatello oggi e 70 anni fa Questa sera presso il nuovo Teatro 23 di Cinecittà, inaugurato per l'occasione, la cerimonia di assegnazione dei David di Donatello. Dall'Archivio Luce la prima cerimonia del 1956 #Daviddidonatello x.com Bruno al Quirinale per il Premio Speciale David di Donatello! Un momento di grande emozione e orgoglio, in attesa della cerimonia di premiazione di domani, mercoledì 6 maggio, in diretta su Rai 1, in prima serata (ore 21:30) dagli studi di Cinecittà. Qui il link - facebook.com facebook