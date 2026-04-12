Sciopero dei farmacisti il 13 aprile stop di 24 ore | la protesta di oltre 76mila lavoratori del privato

Il prossimo 13 aprile, più di 76.000 dipendenti delle farmacie private si fermeranno per 24 ore. La protesta coinvolge lavoratori di diverse regioni e riguarda le condizioni di lavoro e i salari. La mobilitazione riguarda esclusivamente il settore privato e si svolgerà in tutta Italia, con l’obiettivo di far ascoltare le proprie richieste alle aziende e alle istituzioni.

Lunedì 13 aprile oltre 76mila lavoratrici e lavoratori delle farmacie private sosteranno una nuova giornata di sciopero. Ci sarà anche una mobilitazione – indetta dalle organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e UILTuCS – che si terrà a Roma e avrà come obiettivi la pretesa di risposte da parte di Federfarma su salario, professionalità e qualità del lavoro. Inoltre i lavoratori saranno chiamati a sostenere il percorso di rinnovo del Contratto collettivo nazionale scaduto il 31 agosto 2024. L’intero comparto resterà fermo per 24 ore ma, come previsto dalla legge, le farmacie resteranno comunque aperte per garantire almeno il 50% dei servizi solitamente erogati: almeno un terzo del personale dovrà dunque garantire il regolare svolgimento delle prestazioni lavorative.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sciopero dei farmacisti il 13 aprile, stop di 24 ore: la protesta di oltre 76mila lavoratori del privato Leggi anche: Sciopero farmacisti, lunedì 13 aprile farmacie chiuse 24 ore? Le prestazioni garantite e cosa cambia per i cittadini Sciopero delle farmacie il 13 aprile in Italia, stop di 24 ore: orari e servizi garantitiProtesta dei lavoratori delle farmacie con uno sciopero indetto per l'intera giornata di lunedì 13 aprile 2026.