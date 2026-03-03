Protesta dei lavoratori del Maggio Musicale Servono risposte su contratto e riforma dello spettacolo VIDEO

Davanti alla Prefettura di via Cavour si è svolto il presidio dei lavoratori della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino. Una delegazione è stata ricevuta dal Prefetto Francesca Ferrandino per sollecitare il Governo sul rinnovo del contratto nazionale, sul confronto sulla riforma del codice dello spettacolo e sullo sblocco del turnover. Protesta dei lavoratori della Regione per il taglio del salario accessorio. "Così si privilegia la politica" VIDEO Pitti Uomo, protesta dei lavoratori di Woolrich. "Ci vogliono trasferire" VIDEO . 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Maggio Musicale: presidio dei lavoratori davanti alla Prefettura. Con lo slogan: "La cultura non può aspettare"
FIRENZE – Le lavoratrici e i lavoratori della Fondazione del Maggio Musicale Fiorentino, insieme alle RSU/RSA e alle Segreterie regionali di...

