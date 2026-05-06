David di Donatello 2026 De Angelis | Amo tutto della mia Roberta di ' Fuori'

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, un attore ha espresso il suo amore per la collega interpretata nel film “Fuori”. Ha raccontato di vivere con l’ansia e di essere molto emozionato, ma ha anche ammesso di provare una sensazione di pesantezza e malinconia. La serata si è rivelata ricca di sentimenti contrastanti, tra entusiasmo e una certa tristezza personale.

“Perché sono in ansia? Vivo con l’ansia, sono fatta così, non ci posso far niente. Ci tengo, poi questa è una serata bellissima, emozionante, ma c’è un’ambivalenza, c’è anche una pesantezza e un po’ di tristezza e malinconia, di cuore pesante”. Così Matilda De Angelis, dal red carpet prima della cerimonia dei David di Donatello a Roma. “La mia Roberta di ‘Fuori’? La amo. È stato uno dei ruoli più belli della mia vita. Mi piace tutto di lei, che è indomita, coraggiosa, fragile, spudorata, riottosa”, continua l’attrice parlando del personaggio che le è valso il premio come miglior attrice non protagonista in questa 71esima edizione dei David. “Se mi dispiace che è finita Lidia Poet? Certo, ho incontrato alcune delle persone più importanti della mia vita su quel set.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - David di Donatello 2026, De Angelis: "Amo tutto della mia Roberta di 'Fuori'" Notizie correlate Leggi anche: David di Donatello 2026, al via la cerimonia: Matilda De Angelis miglior attrice non protagonista Leggi anche: David di Donatello 2026, al via la cerimonia: De Angelis e Musella migliori interpreti non protagonisti Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La 71? edizione dei Premi David di Donatello; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori; David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; David di Donatello 2026: premiati Una battaglia dopo l’altra e Buen Camino. Anna Ferzetti ai David di Donatello 2026 è vestita di stelle: l'abito luminoso dell'ultima collezione d'Alta Moda Armani PrivéNella cinquina delle attrici protagoniste, Anna Ferzetti ai David di Donatello 2026 ha scelto un abito Armani Privé per la sua candidatura ne La Grazia ... vogue.it Arisa ai David di Donatello 2026 è un desiderio proibito: il look sheer con finto cut-out che svela i fianchi (di un giovane brand emergente Made in Italy)Tutti i dettagli del look di Arisa ai David di Donatello 2026: la cantautrice sceglie un total black minimalista firmato Project Hope ... vogue.it Francesco Gheghi ai David di Donatello, candidato come miglior attore non protagonista per 40 secondi #David71 #daviddidonatello #screenweek - facebook.com facebook Ovazione ai David di Donatello per Gianni Amelio, premio alla carriera di questa 71/a edizione. ANSA/GIUSEPPE LAMI x.com