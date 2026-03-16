Oscar 2026 chi ha vinto? Dai migliori attori al miglior film fino alla miglior regia tutti i premi

Durante la cerimonia degli Oscar 2026 sono stati assegnati premi a diversi attori, registi e film. Tra i riconoscimenti più attesi,

"Una battaglia dopo l'altra" batte "Sinners-I peccatori": questo il responso dopo la notte degli Oscar. Al termine di una corsa apertissima durata mesi, il film di Paul. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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