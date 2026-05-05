Il presidente della Repubblica ha commentato i candidati ai Premi David Donatello 2026, sottolineando come il cinema abbia sempre accompagnato lo sviluppo della Repubblica. Quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario di “Sciuscià”, film di Vittorio De Sica considerato una delle opere più significative del neorealismo, che nel 1949 fu il primo film italiano a vincere un Oscar. La cerimonia di consegna si terrà prossimamente, annunciando le nominations ufficiali.

“Ricorre quest’anno l’ottantesimo di ‘Sciuscià’, di Vittorio De Sica, punta tra le più alte del neorealismo, che l’anno dopo vinse il primo Oscar italiano. In quello stesso anno, nasceva la Repubblica. L’Italia nutriva volontà di ricostruire dalle macerie della guerra e della dittatura e, attraverso lo schermo del cinema, guardava se stessa senza nascondere le realtà più problematiche e senza rinunciare ai valori umani più profondi; quelli che consentono di progredire. Il cinema ha camminato con la Repubblica. Ha raccontato, ha emozionato, ha catturato attenzioni, ha trasmesso idee, ha provocato divertimento e commozione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia di presentazione al Quirinale dei candidati ai Premi ‘David di Donatello’.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - David Donatello 2026, i candidati da Mattarella: “Cinema ha camminato con la Repubblica”

Notizie correlate

David di Donatello 2026, tutti i candidati, quando c’è la cerimonia e dove vederla in tv e streamingRoma, 1° maggio 2026 – Il cinema italiano si prepara alla notte dei David di Donatello 2026.

Insinna e Balti condurranno i David di Donatello 2026, ecco tutti i candidati ai premi(Adnkronos) – Annunciati oggi i candidati e i conduttori della 71esima edizione dei David di Donatello.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: David di Donatello 2026: premiati Una battaglia dopo l’altra e Buen Camino; David di Donatello 2026, 'Una battaglia dopo l’altra miglior film Internazionale; David di Donatello 2026, svelati Miglior film internazionale e premio del pubblico; David di Donatello 2026, il feltrino Sossai record di nomination: Sto scrivendo il prossimo film.

David di Donatello 2026, la cerimonia mercoledì 6 maggio in diretta su Rai 1 da Cinecittà: 118 film in gara, 26 premi e i David SpecialiTornano gli Oscar italiani. La 71ª edizione dei Premi David di Donatello va in scena mercoledì 6 maggio in prima serata su Rai 1 in diretta da Cinecittà, ... lifestyleblog.it

David di Donatello 2026, Duse: la trama, il cast e le candidaturePietro Marcello, dopo la sua esperienza francese con Le vele scarlatte, è tornato in Italia raccontando la storia di una delle attrici più famose del ... ilmattino.it

#David di Donatello, Claudio #Santamaria: privilegiati Il #cinema è fatto da migliaia di lavoratori x.com

DIRETTA | Premi 'David di Donatello', la cerimonia di presentazione dei candidati al Quirinale con Mattarella #ANSA - facebook.com facebook