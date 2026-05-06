David di Donatello 2026 Amelio | Al Quirinale parole importanti da tramutare in fatti

Durante la cerimonia dei David di Donatello 2026, il regista ha espresso il desiderio che le parole pronunciate al Quirinale trovino concretezza, sottolineando come molte famiglie si trovino in difficoltà e siano invisibili dietro i riconoscimenti ufficiali. Ha evidenziato l’importanza di passare dai discorsi alle azioni, in un momento in cui il settore culturale, e più in generale il tessuto sociale, richiede interventi concreti.

“Credo che di aver sentito delle parole abbastanza importanti al Quirinale. Vorrei che queste parole si tramutassero in fatti, sarebbe opportuno, anzi, indispensabile, perché in questo momento noi siamo in vetrina, ma dietro ci sono migliaia di famiglie che stentano ad andare avanti. È necessario, oltre che giusto, che venga riconosciuto questo lavoro come un mestiere”. Così il regista Gianni Amelio, dal red carpet della cerimonia dei David di Donatello a Roma. “Ci sono anche dei problemi di pensione – continua il regista – si crede che noi che facciamo questo lavoro poi nuotiamo nell’oro. Non è vero”, denuncia, sottolineando come “le nostre pensioni sono molto vicine al nulla e ci si ritrova a 82 anni, l’età mia, con delle difficoltà di sopravvivenza”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - David di Donatello 2026, Amelio: "Al Quirinale parole importanti da tramutare in fatti" Notizie correlate David di Donatello 2026: Gianni Amelio riceverà il premio alla carrieraNella serata di consegna dei riconoscimenti, arrivati alla 71esima edizione, verrà celebrato il regista che ha scritto pagine importanti della storia... Maricetta Lombardo al Quirinale con Mattarella: c'è anche lei tra i candidati ai David di Donatello 2026Dal set al cuore delle istituzioni, con un nuovo traguardo da raggiungere che conferma un percorso di altissimo livello. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Al Quirinale la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2026; La 71? edizione dei Premi David di Donatello; David di Donatello, Mattarella: Il Cinema ha interpretato la crescita del nostro Paese; David di Donatello 2026, tutto quello che c'è da sapere: dalle nomination ai conduttori. Anna Ferzetti ai David di Donatello 2026 è vestita di stelle: l'abito luminoso dell'ultima collezione d'Alta Moda Armani PrivéAnna Ferzetti ai David di Donatello 2026 per La Grazia: sul red carpet per la sua miglior interpretazione da protagonista ha scelto l'eleganza di Armani Privé Sin dalla prima visione de La Grazia - il ... vogue.it Arisa ai David di Donatello 2026 è un desiderio proibito: il look sheer con finto cut-out che svela i fianchi (di un giovane brand emergente Made in Italy)Tutti i dettagli del look di Arisa ai David di Donatello 2026: la cantautrice sceglie un total black minimalista firmato Project Hope ... vogue.it "Le assaggiatrici" di Silvio Soldini vince il David di Donatello per la Miglior sceneggiatura non originale. Oltre a Soldini, il film è scritto da Doriana Leondeff, Lucio Ricca, Cristina Comencini, Giulia Calenda e Ilaria Macchia. ANSA/MATTEO CORNER - facebook.com facebook David di Donatello, Matilda De Angelis migliore attrice non protagonista x.com