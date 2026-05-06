Nel giorno in cui il padre di Brooklyn Beckham ha festeggiato il suo 51esimo compleanno, il giovane non ha pubblicato messaggi sui social o mostrato segnali di festeggiamento pubblici. Il suo silenzio ha attirato l’attenzione e ha suscitato curiosità, considerando che in passato i due erano apparsi insieme in occasioni pubbliche. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alla loro relazione o al motivo di questa assenza.

Ci sono silenzi che dicono più di mille parole. e quello di Brooklyn Beckham nel giorno del 51esimo compleanno del padre David appartiene esattamente a questa categoria. Nessun post su Instagram, nessuna storia con foto d’archivio, nessun cuore digitale. Il primogenito dell’ex capitano della Nazionale inglese e di Victoria Beckham ha scelto l’assenza, la stessa strategia adottata poche settimane prima per il compleanno della madre. Un pattern che ormai non può più essere liquidato come una semplice dimenticanza o distrazione. A dare risonanza al non-evento ci ha pensato Page Six, il tabloid americano specializzato in gossip che non perdona nulla e che ha trasformato questo silenzio in una notizia che ha fatto il giro del mondo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - David Beckham compie gli anni, ma Brooklyn ignora il padre ed il silenzio è assordante: cosa sta succedendo?

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