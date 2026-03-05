Brooklyn Beckham compie 27 anni gli auguri social di David e Victoria nonostante la faida familiare | Ti amiamo tanto

Brooklyn Beckham ha raggiunto i 27 anni e, nonostante le tensioni recenti in famiglia, i genitori hanno pubblicato sui social media messaggi di auguri. David e Victoria Beckham hanno scritto che lo amano molto, mostrando comunque affetto nei confronti del figlio. La famiglia ha scelto di condividere pubblicamente i loro sentimenti, nonostante le divergenze emerse nelle ultime settimane.

Immagini e parole con cui i coniugi Beckham sembrano voler ricordare al primogenito i bei tempi andati in cui il loro legame sembrava indissolubile. Ormai da tempo, come noto, è cambiato tutto. Brooklyn lo scorso gennaio, nel suo chiacchieratissimo sfogo social, ha chiarito che non ha nessuna intenzione di riconciliarsi con la madre e il padre, da lui accusati fra l'altro di aver sempre cercato di controllare la sua vita e di aver «provato senza sosta a rovinare la mia relazione con Nicola Peltz, fin da prima del matrimonio». Come se non bastasse, il giovane nelle scorse settimane ha cancellato dal braccio la scritta «papà» e i tattoo dedicati alla madre e ai fratelli. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

