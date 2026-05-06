Davanti all’allarme di Melillo sui limiti alle intercettazioni non si può restare inerti

Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ha espresso preoccupazione riguardo ai possibili limiti alle intercettazioni telefoniche e ambientali. La questione è stata sollevata in relazione alle recenti discussioni legislative e alle modifiche proposte, che potrebbero influire sulle indagini giudiziarie. Le parole del magistrato sono arrivate in un momento di dibattito acceso sul tema, che coinvolge vari rappresentanti delle istituzioni e dell’opposizione.

L’allarme lanciato dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, in merito alle conseguenze negative sull’azione di contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo, derivanti dalle restrizioni alle intercettazioni previste da un decreto varato dal Governo nell’agosto del 2023, non può rimanere inascoltato. E ciò non soltanto per l’importanza dell’osservatorio privilegiato dal quale proviene, ma soprattutto per la gravità dei problemi che Melillo denuncia. Non si tratta di una lamentela corporativa, bensì di una fotografia inquietante, sulla quale non si può restare inerti. Limitare l’utilizzo di strumenti...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Davanti all’allarme di Melillo sui limiti alle intercettazioni non si può restare inerti Notizie correlate Mafia e intercettazioni: Piantedosi esamina l’allarme di Melillo? Cosa scoprirai Come influenzeranno le nuove norme l'efficacia delle indagini antimafia? Perché il procuratore Melillo ha inviato una lettera... Altro che lotta alla mafia, l’allarme di Melillo: “La legge sulle intercettazioni frena le indagini”Il procuratore antimafia, Giovanni Melillo, lancia l'allarme sulla legge sulle intercettazioni del governo, accusata di frenare le indagini. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Isolotto, Locchi (FI): Consumo di droga davanti a un asilo nido, famiglie in allarme; Baby gang e spaccio di droga, l’allarme di Poli Bortone: A Lecce sicurezza a rischio; Violenza nelle scuole: cresce l’allarme a Parma: Servono interventi immediati; Rissa durante la sagra di San Cassiano, l’allarme di Novellara Democratica Civica. Davanti all’allarme di Melillo sui limiti alle intercettazioni non si può restare inertiAllarme del procuratore Melillo sui limiti alle intercettazioni introdotti dal decreto contro mafia e corruzione ... ilfattoquotidiano.it Bivacchi davanti all'oratorio Beato Odorico, l'allarme dei cittadini: «La situazione sta degenerando, se non chiudiamo non ne veniamo fuori»PORDENONE - «La situazione sta degenerando, ci troviamo in mezzo ad una discarica, se non chiudiamo non ne veniamo fuori». È uno dei tanti commenti dopo aver visto i segni del degrado, questa volta ... ilgazzettino.it Spiaggia di Su Giudeu Aprile 2026 Davanti l’arenile è presente un isolotto alto circa 18 metri facilmente raggiungibile a piedi quando c’è la bassa marea. Dietro la spiaggia è presente una piccola laguna dove è possibile avvistare i fenicotteri rosa. La spiaggia - facebook.com facebook La versione di Marco Poggi, fratello di Chiara, resta identica e difende Andrea Sempio: mai visto i video intimi tra la ventiseienne e il fidanzato Alberto Stasi presenti nel pc di casa Poggi al quale l'allora 19enne e l'amico avevano libero accesso. Davanti ai p x.com