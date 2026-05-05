Mafia e intercettazioni | Piantedosi esamina l’allarme di Melillo

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro dell’interno ha preso in considerazione un allarme lanciato dal procuratore antimafia riguardo alle intercettazioni telefoniche. La lettera inviata ai ministeri evidenzia preoccupazioni sulla possibile riduzione dell’efficacia delle indagini contro le organizzazioni criminali. La questione riguarda le nuove norme che potrebbero limitare l’utilizzo di alcuni strumenti investigativi fondamentali per le forze dell’ordine.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le nuove norme l'efficacia delle indagini antimafia?. Perché il procuratore Melillo ha inviato una lettera d'allarme ai ministeri?. Chi deciderà se modificare le regole sulle intercettazioni investigative?. Quali rischi concreti corrono le indagini sul campo con le restrizioni attuali?.? In Breve Piantedosi incontrerà il procuratore Melillo domani a Napoli per discutere la questione.. Il ministro Nordio coordinerà la risposta istituzionale insieme al collega dell'Interno.. Le forze di polizia forniranno pareri tecnici per valutare le nuove norme.. Il governo analizzerà le restrizioni per evitare vuoti investigativi contro le mafie.🔗 Leggi su Ameve.eu

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