David 2026 Bisio punge Clerici davanti a Mattarella | Muoviamoci o s'incavola la replica della conduttrice

Durante la cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello 2026 al Quirinale, l’attore e conduttore Claudio Bisio ha fatto una battuta rivolta a una collega, dicendo “Muoviamoci o s’incavola”. La conduttrice ha risposto in modo diretto, senza ulteriori commenti. L’episodio si è svolto di fronte al presidente della Repubblica e ha coinvolto anche altri presenti alla cerimonia.