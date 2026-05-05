David 2026 Bisio punge Clerici davanti a Mattarella | Muoviamoci o s'incavola la replica della conduttrice
Durante la cerimonia di presentazione dei candidati ai David di Donatello 2026 al Quirinale, l’attore e conduttore Claudio Bisio ha fatto una battuta rivolta a una collega, dicendo “Muoviamoci o s’incavola”. La conduttrice ha risposto in modo diretto, senza ulteriori commenti. L’episodio si è svolto di fronte al presidente della Repubblica e ha coinvolto anche altri presenti alla cerimonia.
Siparietto al Quirinale durante la presentazione dei candidati ai David di Donatello 2026: Claudio Bisio scherza sulla tabella di marcia. La replica di Antonella Clerici a È sempre Mezzogiorno: "Quando c'è il Presidente Mattarella siamo solo felici".🔗 Leggi su Fanpage.it
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