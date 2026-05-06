Darsena Europa Dionisi traccia la rotta | Governance forte e tempi brevi per rendere l' opera concreta

La Darsena Europa, considerata una delle infrastrutture più rilevanti del territorio, entra in una nuova fase operativa con la nomina del prefetto Giancarlo Dionisi a commissario straordinario. Dionisi ha dichiarato l’intenzione di adottare una governance forte e di rispettare tempi brevi per rendere concreta l’opera. Questa decisione si inserisce nel contesto di un percorso volto a sviluppare e completare il progetto.

Nuovi orizzonti per la Darsena Europa. Quella che è considerata in termini di sviluppo e importanza la più importante infrastruttura del territorio entra in una nuova fase operativa a seguito della nomina a commissario straordinario del prefetto Giancarlo Dionisi. È stato lui stesso a delineare.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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