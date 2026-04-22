Dionisi commissario per la Darsena Europa il vicepremier Salvini stoppa le polemiche | Surreale qualcuno sta esagerando
Il commissario straordinario incaricato della gestione della Darsena Europa è un prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi. La nomina, ormai vicina all’attuazione, ha suscitato diverse reazioni e polemiche nel settore politico. Il vicepremier ha commentato le critiche definendole surreali e accuse esagerate, cercando di mettere a tacere le tensioni intorno alla decisione. La nomina appare imminente e al centro di un vivace dibattito pubblico.
Continua a far discutere la nomina - ormai a un passo dall'essere operativa - del prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, a commissario straordinario per la Darsena Europa. Nei giorni scorsi la vicenda aveva scatenato l'opposizione del Partito Democratico, con il presidente della Regione Toscana.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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Panoramica sull’argomento
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Il Partito Democratico ad ogni livello istituzionale e politico condanna senza esitazione la nomina del Prefetto di Livorno a Commissario della Darsena Europa e chiede al governo un passo indietro immediato -> instagram.com/p/DXFHzK_DY5m/ #Livorno #To x.com