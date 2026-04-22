Dionisi commissario per la Darsena Europa il vicepremier Salvini stoppa le polemiche | Surreale qualcuno sta esagerando

Il commissario straordinario incaricato della gestione della Darsena Europa è un prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi. La nomina, ormai vicina all’attuazione, ha suscitato diverse reazioni e polemiche nel settore politico. Il vicepremier ha commentato le critiche definendole surreali e accuse esagerate, cercando di mettere a tacere le tensioni intorno alla decisione. La nomina appare imminente e al centro di un vivace dibattito pubblico.