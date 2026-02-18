Daria Bignardi ha commentato il libro di memorie di Gisèle Pelicot, sottolineando come l’autrice abbia mostrato che la vergogna non deve mai ricadere sulle vittime. Pelicot, sopravvissuta alle atrocità, racconta in modo schietto le sue esperienze, evidenziando che il senso di colpa non appartiene a chi ha subito. Nell’opera, l’autrice rivela dettagli personali, come il momento in cui decise di parlare pubblicamente delle sue sofferenze, per aiutare altri a trovare la forza di farlo.

Questo articolo su Gisèle Pelicot è pubblicato sul numero 9 di Vanity Fair in edicola fino al 24 febbraio 2026. La sua storia di impiegata, moglie e madre di tre figli, che scopre dopo decenni di matrimonio di essere stata narcotizzata e fatta stuprare dal marito da più di cinquanta uomini è nota, e anche il fatto che Dominique Pelicot e gli altri stupratori siano stati tutti condannati. Ma prima di questo memoriale non sapevamo cosa ci fosse dietro le spalle dritte e la testa alta di una donna descritta dalla figlia Caroline come «una regina medioevale, l’unica eroina di questa storia». Non sapevamo della forza nata dal dolore di aver perso sua madre a nove anni ed essere stata cresciuta da una matrigna arida e avara, del suo bisogno di conservare a ogni costo qualche bel ricordo della sua vita matrimoniale per non morire, né della sua capacità più incredibile: quella di innamorarsi ancora, a quasi settant’anni, di un vedovo gentile conosciuto nel suo esilio volontario sull’isola dove si era stabilita prima del processo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Daria Bignardi: «Gisèle Pelicot ci ha dimostrato da che parta deve stare la vergogna: mai da quella delle vittime»

“Non vergognatevi mai”: cos’ha detto Gisèle Pelicot, stuprata da 51 uomini, nella sua prima intervista in tvNella sua prima intervista televisiva, Gisèle Pelicot si è aperta raccontando l’incubo che ha vissuto per quasi dieci anni.

La prima intervista televisiva di Gisèle Pelicot: «Il mio messaggio di speranza a tutte le vittime è: non vergognatevi mai»La prima intervista televisiva di Gisèle Pelicot mette in luce una storia drammatica e difficile.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.