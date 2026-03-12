Sinner il terzo incomodo è già arrivato | tam tam da Indian Wells

A Indian Wells, si è disputato un ottavo di finale tra Jannik Sinner e Joao Fonseca, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. L’evento ha visto Sinner affrontare Fonseca, con un’attenzione crescente sul fatto che un terzo giocatore fosse già entrato in scena nel torneo. La partita ha attirato numerosi spettatori e ha generato numerosi commenti sui social media.

L’hype che accompagnava la prima sfida tra Jannik Sinner e Joao Fonseca non era semplice curiosità per un ottavo di finale a Indian Wells. Dal giorno in cui il tabellone ha preso forma era senza dubbio la partita che tutti aspettavano perché si respirava la sensazione che quel match potesse essere l’inizio di qualcosa di più grande: il primo capitolo di una rivalità destinata a durare. E a divertire. Il campo, per una volta, non ha tradito le aspettative. Oltre due ore di tennis ad altissimo livello, due tie-break e la vittoria dell’azzurro, 7-6 7-6, in quella che finora è stata la partita più intensa del torneo e probabilmente anche una delle più significative di questo inizio di stagione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

