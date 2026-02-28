Iran sotto attacco l' obiettivo è Khamenei | tam tam da Teheran

Secondo fonti da Teheran, Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'obiettivo di colpire Ali Khamenei, la Guida Suprema della repubblica islamica. Le notizie indicano che le operazioni sono state dirette a compromettere la posizione del leader iraniano. La notizia si diffonde come un tam tam tra le autorità e i media di Teheran.

L'obiettivo dell'" attacco preventivo " all' Iran condotto da Israele e Stati Uniti è Ali Khamenei, la Guida Suprema della repubblica islamica di Teheran. Sono gli stessi media americani e israeliani a riferire come l'operazione militare iniziata all'alba del 28 febbraio sia " congiunta " Washington-Tel Aviv. Nel mirino ci sarebbe una struttura presidenziale iraniana, secondo media israeliani e fonti dell'opposizione iraniana. Le stesse fonti affermano che il leader supremo Khamenei sarebbe stato portato in un luogo sicuro e che non sarebbe a Teheran. Intanto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha avvertito che un attacco con droni e missili contro Israele è imminente dopo il lancio di un'azione militare "preventiva" contro l'Iran, mentre esplosioni sono state segnalate a Teheran. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

After Maduro Takedown, SU-35 Next For... Russia Prepares To Protect Khamenei From Trump's Wrath

