Ristori dopo il ciclone Harry la Regione | I 7 milioni sono già disponibili

Circa 350 richieste già presentate attraverso la piattaforma Irfis per il primo contributo da 20 mila euro previsto dall’ordinanza di Protezione civile. Palazzo d’Orléans: “Erogazioni in tempi brevi” La Regione interviene per chiarire alcune notizie diffuse nelle ultime ore in merito ai ristori per le imprese colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. Da Palazzo d’Orléans spiegano che “non risponde al vero” quanto riportato in alcuni titoli secondo cui le risorse disponibili sarebbero insufficienti. La piattaforma regionale, attiva tramite Irfis, è destinata esclusivamente all’erogazione del primo ristoro previsto dall’ordinanza nazionale di Protezione civile. La misura stabilisce un contributo di 20.000 euro per ciascuna impresa. Ad oggi sono circa 350 le richieste presentate, dato ancora provvisorio in attesa del consolidamento previsto entro venerdì, per un fabbisogno complessivo stimato intorno ai 7 milioni di euro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Ciclone Harry, la Regione modifica l’avviso per i ristoriLa Regione Siciliana ha cambiato le regole per i ristori destinati a chi ha subito danni dal ciclone Harry.

Ciclone Harry, la Regione approva il piano di ristori per le aziende danneggiateLa Regione Sicilia ha deciso di mettere in campo un piano di ristori per le aziende colpite dal ciclone Harry.

METEO. DOPO IL CICLONE HARRY, VENERDI' ARRIVA LA NEVE IN COLLINA

