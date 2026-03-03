Ciclone Harry via libera ai ristori per oltre mille imprese | 22 milioni pronti

La Regione ha approvato i ristori per oltre mille imprese siciliane colpite dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. In totale, sono 1.135 le aziende che riceveranno contributi straordinari, con un importo complessivo di 22 milioni di euro. La misura mira a supportare le attività economiche danneggiate dagli eventi atmosferici avvenuti recentemente in Sicilia.

Firmato il decreto con l’elenco delle attività ammesse ai contributi straordinari. Pagamenti in arrivo dalla prossima settimana Sono 1.135 le imprese siciliane ammesse ai contributi straordinari stanziati dalla Regione per far fronte ai danni provocati dal ciclone Harry e dalla frana di Niscemi. È stato pubblicato il decreto con l’elenco delle aziende che accederanno al sostegno economico, destinato a consentire la ripresa immediata delle attività interrotte dopo gli eventi eccezionali dello scorso gennaio. Le richieste ritenute ammissibili sono quelle presentate attraverso la piattaforma attivata da Irfis o trasmesse dai Comuni entro il 28 febbraio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

