Damon Hill ha commentato le recenti prestazioni di Max Verstappen durante il Gran Premio di Miami, sostenendo che le critiche rivolte al pilota olandese sono motivate. Hill ha espresso il suo punto di vista sulla condotta di Verstappen in pista, confermando che le azioni del pilota sono state oggetto di discussione tra gli esperti. Le opinioni di Hill si aggiungono a quelle di altri commentatori che hanno analizzato le manovre di Verstappen durante la gara.

"> La Critica di Damon Hill a Max Verstappen. Damon Hill ha espresso le sue preoccupazioni riguardo alla strategia di gara di Max Verstappen, il quale è finito sotto i riflettori dopo una prestazione discutibile in gara. Secondo Hill, il pilota della Red Bull ha sprecato energie preziose mentre lottava per posizioni in un momento in cui le sue chance di successo erano minime. In particolare, Verstappen ha iniziato la gara dalla prima fila, ma un giro disastroso alla curva 1 lo ha costretto a retrocedere nella mischia del gruppo. Durante la corsa, un pit stop anticipato in regime di safety car lo ha ulteriormente disallineato rispetto agli avversari, complicando la sua rimonta.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Damon Hill sostiene Lando Norris: le critiche alla guida di Verstappen a Miami sono giustificate.

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