Damon Hill ha commentato l’incidente tra Verstappen e Hamilton durante la Sprint del Gran Premio di Miami. L’episodio ha visto coinvolti i due piloti mentre affrontavano la gara, suscitando reazioni nel mondo della Formula 1. La situazione ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che hanno seguito con interesse gli sviluppi di questa fase della competizione.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. I due piloti hanno concluso la gara rispettivamente al sesto e settimo posto, mentre Red Bull ha introdotto diverse aggiornamenti sulla loro RB22, che hanno contribuito a ridurre il gap rispetto ai leader. Questo duello ha rappresentato una delle poche scintille in un avvio altrimenti deludente della stagione 2024 per Red Bull. Ferrari è arrivata a questo weekend come chiara favorita, con McLaren che ha anch’essa accorciato le distanze nei confronti di Mercedes, rafforzando la competitività della griglia di partenza.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Damon Hill commenta l’incidente tra Verstappen e Hamilton nella Sprint di Miami.

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