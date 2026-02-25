Lando Norris provoca Max Verstappen | Lewis Hamilton dovrebbe avere otto titoli

La pre-stagione di Lando Norris si sta trasformando in un terreno fertile per messaggi sottili e dichiarazioni destinate a far discutere, soprattutto quando sullo sfondo c’è Max Verstappen. Il pilota britannico della McLaren, campione del mondo in carica, sembra muoversi con abilità tra ironia e prese di posizione più nette, alimentando un clima di attesa e tensione in vista del nuovo campionato. Nei giorni dei test in Bahrain, Norris aveva già acceso il dibattito con un siparietto che aveva fatto il giro del paddock: prima l’invito provocatorio a Verstappen a “ cambiare campionato “, poi la rapida marcia indietro, spiegando di “ stare scherzando ” e di “ essere d’accordo con Max “. Uno scambio dialettico che aveva lasciato intendere come, dietro il tono leggero, la rivalità resti ben viva. Il passo successivo è arrivato lontano dai circuiti, durante un evento pubblico al Hammersmith Apollo di Londra, dove Norris era sul palco insieme al CEO della McLaren, Zak Brown, per presentare il libro di quest’ultimo, Seven Tenths of a Second: Life, Leadership and Formula 1. 🔗 Leggi su Oasport.it

