Quest’anno, le scale del Metropolitan Museum sono state teatro di acconciature di grande impatto, con alcune modelle che hanno sfoggiato chignon molto tirati e altre con uno stile più disordinato. Tra le protagoniste, Vittoria Ceretti e Kendall Jenner, entrambe protagoniste di look molto diversi, hanno catturato l’attenzione con acconciature che sono diventate fonte di ispirazione per molte persone. La scena ha messo in mostra una varietà di stili, pronti a essere ricreati anche a casa.

Quest’anno le scalinate del Metropolitan Museum sono state la cornice di una mostra dinamica e pulsante. Il tema del Met Gala 2026, Fashion as Art: The Living Canvas, ha chiesto a designer e muse di trasformarsi in opere d’arte semoventi. Ma se gli abiti erano le tele, i beauty look sono stati le pennellate finali, capaci di dare profondità e senso all’intera composizione. Ogni acconciatura non è stata scelta a caso; doveva dialogare con la texture del tessuto e con l’opera d’arte ispiratrice. Il raccolto è diventato lo strumento per eccellenza per slanciare le figure, esaltare i gioielli d’archivio e, soprattutto, completare quella narrazione visiva che fonde moda e storia dell’arte.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Dallo sleek tiratissimo di Vittoria Ceretti al più messy di Kendall: tutte vogliamo gli chignon visti al Met Gala 2026 (da ricreare anche a casa)

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