Prima dell’inizio ufficiale della Met Gala, si è tenuto un pre-party organizzato da un noto imprenditore. Tra gli ospiti, la modella ha indossato un abito trasparente che ha attirato l’attenzione per le sue scelte di stile audace e sensuale. L’evento ha rappresentato un’occasione per lasciarsi andare a look più spontanei e meno formali, caratterizzati da un’atmosfera più rilassata rispetto alla serata principale.

C’è sempre un momento, prima del grande spettacolo, in cui la moda si lascia andare. Più libera, più istintiva, meno filtrata dal protocollo. Il Met Gala vive anche di questo: di attese, di pre-party, di arrivi rubati tra un flash e l’altro. E quello organizzato da Jeff Bezos e Lauren Sánchez nel loro appartamento a NoMad, a New York, ha avuto esattamente quell’energia lì. Un preludio scintillante, affollato di volti noti e look già pronti a dettare il tono della notte più importante della moda. Vittoria Ceretti, il naked dress che non è mai banale. Vittoria Ceretti arriva al pre-party del Met Gala con un abito che, sulla carta, potrebbe sembrare già visto: il classico naked dress.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Met Gala pre-party da Bezos, Vittoria Ceretti sensualissima in trasparenze

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