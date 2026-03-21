Acea, primo operatore idrico in Italia e secondo in Europa, partecipa alla maratona “Run Rome” in occasione della Giornata dell’Acqua. L’azienda utilizza questo evento per promuovere iniziative legate a sostenibilità e innovazione nel settore idrico, con l’obiettivo di sensibilizzare il pubblico sull’importanza della risorsa. La partecipazione si inserisce nelle attività di Acea per evidenziare il suo impegno in ambito ambientale.

Acea, primo operatore idrico in Italia e secondo in Europa, è pronta a celebrare la Giornata Mondiale dell’Acqua che quest’anno sarà in concomitanza della “Acea Run Rome the Marathon”, di cui Acea è title sponsor, per sensibilizzare l’opinione pubblica e affrontare il tema dei cambiamenti climatici che sempre più hanno un forte impatto sulla crisi idrica globale. Acea celebra la Giornata mondiale dell’Acqua. La quantità di acqua potabile che Acea distribuisce ogni giorno attraverso le proprie reti è di 1,64 miliardi di litri, pari a oltre 19.000 litri al secondo e a una piscina olimpionica riempita ogni due minuti. Un flusso continuo che ogni giorno garantisce acqua di qualità a 11 milioni di cittadini, sostenendo la vita quotidiana delle città e dei territori in 8 regioni italiane. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Acea celebra la Giornata dell’Acqua: alla maratona “Run Rome” l’impegno per promuovere sostenibilità e innovazione

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