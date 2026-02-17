SEGA Saturn | l’ambiziosa console che sfidò Sony e il 3D tra innovazione e scelte strategiche fallite

Nel febbraio 2026, a quasi trent’anni dal suo debutto, la SEGA Saturn resta impressa nella memoria degli appassionati di videogiochi, che ancora ricordano le sue ambizioni di portare il 3D nel mondo delle console. La console, lanciata nel 1994, ha tentato di sfidare Sony e il suo PlayStation puntando sull’innovazione, ma ha incontrato numerose difficoltà che ne hanno compromesso il successo. Tra scelte strategiche sbagliate e una forte concorrenza, Saturn si è trovata a perdere terreno sul mercato, lasciando un segno indelebile nella storia dei videogiochi.

Saturn: La Console Che Sognava il 3D e Incontrò la PlayStation. Nel febbraio 2026, a quasi trent’anni dal suo lancio, la SEGA Saturn continua a evocare un misto di nostalgia e rimpianto tra gli appassionati di videogiochi. La console giapponese, lanciata nel 1994, rappresentò un tentativo ambizioso di competere con il dominio di Nintendo, ma fu soppiantata dall’irruzione di un nuovo, agguerrito concorrente: Sony e la sua PlayStation. La storia della Saturn è un caso studio affascinante di scelte strategiche, innovazione tecnologica e, alla fine, di un’opportunità perduta. L’Eredità di Mega Drive e l’Ombra di Sony.🔗 Leggi su Ameve.eu Il piccolo i10 di Hyundai affronta la scomparsa tra rinnovi e scelte strategiche per il futuro La Hyundai i10 ha terminato la produzione dopo quasi vent’anni sul mercato europeo. Musk valuta sinergie strategiche tra SpaceX e xAI per rafforzare l’innovazione spaziale e dell’intelligenza artificiale Elon Musk sta pensando a come unire le forze tra SpaceX e xAI. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Chi si ricorda di SEGA Saturn?Chi si ricorda di Saturn oggi? I collezionisti. I nostalgici. I giocatori che hanno passato pomeriggi su Sega Rally. Ma il grande pubblico? No. spaziogames.it Hideki Sato, il progettista di praticamente tutte le console Sega , è morto all'età di 77 anni. Grazie per il Mega Drive, il Saturn, il Dreamcast e i ricordi. Una perdita immensa R.i.p. facebook