Dalle radio ai club | il DJ che insegna lettere nelle medie di Terni

Un DJ che ha iniziato la sua carriera nelle radio e nei club ora insegna lettere in una scuola media di Terni. La sua esperienza nel mondo musicale si combina con metodi didattici che privilegiano il dialogo e il coinvolgimento degli studenti. Utilizza tecniche di comunicazione efficaci, basate sulla comprensione delle dinamiche di ascolto e attenzione. La sua presenza in classe si distingue per un approccio diretto e senza toni autoritari, che favorisce un ambiente di apprendimento più naturale.

? Cosa scoprirai Come può un DJ gestire una classe senza usare toni autoritari?. Quali segreti psicologici usa per connettersi con il pubblico in pista?. Perché la musica degli anni '80 aiuta a educare i ragazzi?. Come si trasforma una carriera da club owner a docente scolastico?.? In Breve Carriera iniziata nel 1978 come speaker presso la Radio Antenna Musica.. Gestione del Joy's di Todi dal 1986 con 1000 clienti settimanali.. Passaggio alla gestione del Fellini di Terni nel 1993.. Collaborazione estiva con Ilaria Cruciani presso il Tartarughino Beach in Sardegna.. Roberto Scardocci, DJ e docente di lettere con oltre 45 anni di esperienza nel settore dell’intrattenimento, continua a unire la gestione della console alla passione per l’insegnamento tra le mura delle scuole medie di Terni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle radio ai club: il DJ che insegna lettere nelle medie di Terni Notizie correlate Dalle medie al microfono: nasce il podcast dei quattro amici di TerniGiovanni, Matteo, Nicola e Brando, quattro giovani nati tra il 2001 e il 2002, hanno trasformato le consuete conversazioni tra amici in un progetto... Emmsì, l'alieno del lago che insegna ai bambini a rispettare l'acqua: arriva nelle scuoleTanto tempo fa, ancora racchiuso nel suo uovo, il figlio della Luna cadde nel lago di Como. Altri aggiornamenti Si parla di: CIRCOLO TENNISTAVOLO MOLFETTA DA PODIO AI CAMPIONATI ITALIANI UNDER 17: ORO, ARGENTO E BRONZO A TERNI; Appello per salvare le Fere. Il sindaco Bandecchi: Servono 8 milioni e un progetto comune. Con una cordata si salva la storia.