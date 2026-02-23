Emmsì l' alieno del lago che insegna ai bambini a rispettare l' acqua | arriva nelle scuole

Emmsì, l'alieno del lago colpito da un incidente con un'auto sulla strada vicino al lago di Como, ora visita le scuole per insegnare ai bambini l'importanza di rispettare l'acqua. Arrivato in città con il suo aspetto insolito, si ferma nelle aule per condividere storie e messaggi sulla tutela ambientale. I piccoli ascoltano affascinati le sue avventure, mentre si preparano ad affrontare un futuro più consapevole del loro patrimonio naturale.

Tanto tempo fa, ancora racchiuso nel suo uovo, il figlio della Luna cadde nel lago di Como. Crebbe tra le acque del Lario, imparò a conoscere l'uomo, le sue barche e i suoi gesti. Finché capì che quell'ecosistema era in pericolo. E allora partì: seguì il corso dell'acqua lungo i fiumi, fino al mare Adriatico, scoprendo che esistono persone disposte a lottare per riparare i danni ambientali. Si chiama Emmsì, ed è la creatura fantastica al centro di un progetto culturale e artistico nato sul territorio lecchese che, nel tempo, è cresciuto fino a diventare molto di più di un semplice libro illustrato. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Leggi anche: "Storie spaziali per maschi del futuro": a scuola arriva il progetto che insegna gli stereotipi ai bambini

Leggi anche: Amap, ecco "i custodi dell’acqua": arriva il videogame che insegna a non sprecare risorse idriche

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Cinema, Lanthimos e l'ossessione dei complottisti per l'aliena Emma StoneLa vita perfetta della manager di una multinazionale biotecnologica, Michelle (Emma Stone). La vita a rotoli di due cugini, Don e Teddy (Aidan Delbis e il meraviglioso Jesse Plemons). Quando Michelle ... corrieredelveneto.corriere.it

Emma Stone, un’aliena a Venezia. Io, in fuga dalla connessione costante che ci priva delle libertàVENEZIA – Emma Stone, 36 anni e due Oscar, alla Mostra di Venezia con il taglio corto che ha fatto furore ai Golden Globe e il suo regista d’elezione, Yorgos Lanthimos. Alla quarta prova insieme i due ... repubblica.it