Quattro giovani di Terni, nati tra il 2001 e il 2002, hanno deciso di trasformare le loro conversazioni quotidiane in un podcast chiamato PavaoPodcast. Hanno dato vita a un progetto digitale che coinvolge Giovanni, Matteo, Nicola e Brando, amici di lunga data, che hanno scelto di condividere le proprie discussioni attraverso questa piattaforma. Il podcast è nato come un modo per esprimersi e raggiungere un pubblico più ampio.

Giovanni, Matteo, Nicola e Brando, quattro giovani nati tra il 2001 e il 2002, hanno trasformato le consuete conversazioni tra amici in un progetto digitale strutturato chiamato PavaoPodcast. La realtà, nata per dare voce alla loro generazione e raccontare la realtà di Terni, è operativa su YouTube e sui canali social, partendo da una prima emissione registrata nell’ottobre del 2025. Il legame che unisce i fondatori affonda le radici in un passato comune fatto di banchi di scuola, avendo condiviso insieme il percorso delle medie e delle superiori. Nonostante i percorsi accademici abbiano portato alcuni di loro a frequentare università diverse, situate rispettivamente ad Ancona, Roma e Perugia, il gruppo è riuscito a mantenere una coesione storica.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle medie al microfono: nasce il podcast dei quattro amici di Terni

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