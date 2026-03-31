Nel 2026 si festeggiano i dieci anni di attività di Confindustria Romagna, nata l’1 ottobre 2016 dall’unione delle associazioni territoriali di Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena. Questa organizzazione rappresenta un modello economico con un fatturato di circa 25 miliardi di euro e un patrimonio di 45.000 dipendenti distribuiti tra le aziende associate.

L'associazione celebra il decennale dell'unione tra i territori. Il presidente Riciputi: "Insieme per essere più forti, la sfida ora è la Città Romagna da un milione di abitanti" Confindustria Romagna si prepara a celebrare nel 2026 i dieci anni di attività: l’attuale associazione è nata, infatti, l'1 ottobre 2016 dall’unione delle territoriali diRavenna e Rimini, e poi di Forlì-Cesena. “Sono stati dieci anni in cui il mondo è cambiato totalmente a una velocità vertiginosa – afferma il presidente, Mario Riciputi – con un’accelerazione costante e sempre crescente. Viviamo tempi davvero incerti e complessi, ma questi anni... 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

© Ravennatoday.it - Un impero da 25 miliardi di euro e 45mila dipendenti: il "modello Romagna" compie dieci anni

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