Dalle paralimpiadi all' arresto per stalking e violenza sessuale | la doppia vita dell' arciere Matteo Bonacina

Matteo Bonacina, arciere che ha partecipato alle Paralimpiadi, è stato arrestato con l’accusa di stalking e violenza sessuale. Durante la sua carriera sportiva, si è distinto per le sue prestazioni, ma sono emersi anche episodi di comportamenti violenti e molesti nei confronti di diverse atlete e di un’allenatrice. La vicenda ha suscitato attenzione sia nel mondo sportivo che tra le forze dell’ordine.

Mentre metteva a segno le imprese sportive e partecipava alle Paralimpiadi, l’arciere Matteo Bonacina avrebbe avuto comportamenti violenti e molesti nei confronti di almeno cinque atlete e un’allenatrice. Per questo ieri, 5 maggio, è stato arrestato con le accuse di stalking e violenza sessuale.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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