Dalle Marche a Parigi | il viaggio ribelle di Jack Pannella

Un ribelle proveniente dalle Marche ha intrapreso un viaggio che lo ha portato fino a Parigi. Dalle sue origini, ha raggiunto la scena culturale della capitale francese, diventando una figura nota nel mondo editoriale. Sono stati scoperti alcuni legami tra lui e importanti case editrici dell’epoca, che avrebbero contribuito alla sua affermazione come figura di rilievo nel panorama letterario.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un ribelle marchigiano a diventare una leggenda parigina?. Quali legami segreti univano Jack Pannella ai grandi editori dell'epoca?. Cosa collegava la vita bohémien di Parigi alla violenza delle Brigate Rosse?. Perché la storia di Jack si intreccia con i reportage di Pasolini?.? In Breve L'editore Cino Pacifico morì a Milano nel maggio 1967. Il libro cita Pasolini e la vendetta delle Brigate Rosse contro Roberto Peci. Il protagonista visse tra gli anni Settanta e Ottanta a Parigi. Il volume esce a metà maggio 2026 con la casa editrice Transeuropa. A metà maggio 2026 esce in libreria il volume di Cesare Protettì che ricostruisce la vita di Jack Pannella tra i vicoli di San Benedetto e le strade di Parigi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalle Marche a Parigi: il viaggio ribelle di Jack Pannella Notizie correlate Primavalle, arriva Jack Pannella, “una leggenda di paese”Il Giardino di Macondo della libreria LSDLibri di Primavalle, a Roma, (via di Torrevecchia 560), ospiterà mercoledì 22 aprile alle 18. Il tema della “paternità sciupata” nel romanzo su Jack PannellaIl tema della paternità sciupata, logorata, buttata al vento sottende tutte le 230 pagine del romanzo “Jack Pannella, per vivere preferivo la notte”,... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Per un flâneur affamato | Trenta cose da fare (e mangiare) nel quartiere Aligre di Parigi; Viaggi gastronomici in primavera: 3 città europee da scoprire nei bistrot; Mercatini dell'usato e fiere di antiquariato sabato 2 e domenica 3 maggio 2026 a Parigi — il programma del weekend; Parigi resiste al calo delle banche prima di un weekend prolungato. Fiera del vino a Parigi, partecipano 15 cantine dalle MarcheQuindici cantine dell'Istituto marchigiano di tutela vini (Imt) partecipano alla collettiva regionale a Wine Paris (9-11 febbraio), in Francia, oltre a quattro aziende con stand propri. La fiera conta ... ansa.it Cartolina dalle Marche Riconoscete questo borgo - facebook.com facebook