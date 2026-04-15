Mercoledì 22 aprile alle 18, presso il Giardino di Macondo della libreria LSDLibri di Primavalle, si terrà un evento con Jack Pannella, noto come una figura molto conosciuta nel quartiere. L’appuntamento si svolgerà in via di Torrevecchia 560 e vedrà la presenza del protagonista, che sarà disponibile a interagire con i partecipanti. La libreria invita gli interessati a partecipare per conoscere meglio questa personalità del luogo.

Il Giardino di Macondo della libreria LSDLibri di Primavalle, a Roma, (via di Torrevecchia 560), ospiterà mercoledì 22 aprile alle 18.30 la prima presentazione nazionale del libro di Cesare Protettì “Jack Pannella. Per vivere preferivo la notte”, Transeuropa edizioni. Ne parlerà con l’autore Chiara Buoni, scrittrice ed editor. E’ la storia – un po’ romanzo, un po’ memoria – di Jack Pannella, al secolo Giacomo Di Giuseppe, un fascinoso ragazzo sambenedettese, renitente alla leva e alle responsabilità, che diventa uomo e padre a Parigi. Abile nel gioco, ha pensato di poter costruire il suo successo ai tavoli da poker. Ma per Marco, suo figlio, e per Patrizia, la sua compagna, Jack è come la lucina del frigorifero: la vedi solo quando apri la porta.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Primavalle, arriva Jack Pannella, “una leggenda di paese”

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