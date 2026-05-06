Dalle edicole alle vetrine di Zara il marchio Skifidol rilancia la moda del momento

Da modenatoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un marchio modenese ha avviato una nuova collezione di abbigliamento che ha attirato attenzione sia nelle edicole che tra i clienti di grandi magazzini di moda. La collezione si distingue per la sua originalità e per aver portato il linguaggio dei social media sugli scaffali della distribuzione internazionale. La linea, definita tra le più discusse del momento, sta riscuotendo un successo crescente tra i consumatori.

C'è una solida e creativa realtà modenese dietro a una delle collezioni di abbigliamento più curiose e discusse del momento, capace di portare il linguaggio dei social network direttamente sugli scaffali della grande distribuzione globale. Il marchio registrato Skifidol Italian Brainrot.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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