Dalle edicole alle vetrine di Zara il marchio Skifidol rilancia la moda del momento

Un marchio modenese ha avviato una nuova collezione di abbigliamento che ha attirato attenzione sia nelle edicole che tra i clienti di grandi magazzini di moda. La collezione si distingue per la sua originalità e per aver portato il linguaggio dei social media sugli scaffali della distribuzione internazionale. La linea, definita tra le più discusse del momento, sta riscuotendo un successo crescente tra i consumatori.

C'è una solida e creativa realtà modenese dietro a una delle collezioni di abbigliamento più curiose e discusse del momento, capace di portare il linguaggio dei social network direttamente sugli scaffali della grande distribuzione globale. Il marchio registrato Skifidol Italian Brainrot.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Skifidol Italian Brainrot Days, il fenomeno del momento fa tappa al GrandemiliaSabato 11 e domenica 12 aprile il live show con i personaggi virali che spopolano sui social: Tung Tung Tung Sahur, Mateo, Cappuccino Assassino e... La crisi del Golfo colpisce la moda. Tanti timori dalle pelle alle scarpe. Fra nuove frenate di export e lussoFucecchio, 5 maggio 2026 – La guerra in Iran – fra cessate il fuoco debolissimi, trattative fallite e minacce di ripresa dei bombardamenti – sta...