La crisi nel Golfo e le tensioni in Iran stanno influenzando il settore della moda, con preoccupazioni che riguardano sia i materiali che le esportazioni di prodotti di lusso. Le interruzioni nelle consegne e le restrizioni commerciali stanno causando rallentamenti nelle vendite all’estero e un calo nella produzione di scarpe e capi di alta gamma. La situazione geopolitica si riflette sulla filiera del settore, già sotto pressione da altri fattori economici.

Fucecchio, 5 maggio 2026 – La guerra in Iran – fra cessate il fuoco debolissimi, trattative fallite e minacce di ripresa dei bombardamenti – sta acuendo la crisi nel settore moda, con un impatto profondo su lusso e sportswear dovuto all’impennata dei costi del petrolio (con riflessi su carburanti), interruzioni della logistica e il crollo delle vendite in Medio Oriente. Il comparto italiano è in forte affanno. Del resto Dubai ha un nuovo volto. Non più vetrina per lo shopping di lusso in Medio Oriente, ma città di saracinesche abbassate e negozi vuoti. Una stangata per il settore del lusso, già attraversato da una crisi post-pandemica che interessa anche le grandi firme della moda internazionale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La crisi del Golfo colpisce la moda. Tanti timori dalle pelle alle scarpe. Fra nuove frenate di export e lusso

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