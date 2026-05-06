Dalle cliniche del privato accreditato ai tavoli dei saggi | ecco le figure di potere della sanità regionale

Nella sanità regionale, figure di rilievo come Riccardo Riccardi e Lionello Barbina sono spesso citate come influenti nei processi decisionali. Le decisioni non vengono prese solo dai direttori di Dipartimento, ma anche attraverso incontri e consultazioni tra vari soggetti, inclusi i rappresentanti delle cliniche private accreditate e i cosiddetti “tavoli dei saggi”. Questi elementi delineano un quadro complesso di ruoli e responsabilità nel settore sanitario locale.

Si dice che tutto passi per Riccardo Riccardi. E che Lionello Barbina dica ancora, non poco, la sua. Non sono solo i direttori di Dipartimento a decidere la direzione della sanità sull’asse Trieste-Udine. C’è la politica, come ovvio per un comparto che nella Finanziaria regionale 2026 si è visto.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Leggi anche: Dai "tavoli dei saggi" al privato accreditato: la mappa del potere nella sanità regionale Dalle barrette Mars ai fondi svedesi: chi sta comprando tutte le cliniche veterinarie di MilanoIn città esistono diverse strutture - San Francesco, VetPartners, Anicura e tante altre - a cui rivolgersi, ma i costi spesso sono molto alti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Pianificazione ospedaliera: Anche cliniche e ospedali privati vanno associati; Dalle cliniche del privato accreditato ai tavoli dei saggi: ecco le figure di potere della sanità regionale; Giorgio Vittadini: Sistema da cambiare, il privato aggiunge valore ma dev’essere guidato; SovraCUP e liste d’attesa: la Regione punta a trasformare i dati in governance. Dalle cliniche di Seul alle spa medicali europee: cresce il turismo che mette i trattamenti di bellezza tra le ragioni del viaggio - facebook.com facebook