Dalle barrette Mars ai fondi svedesi | chi sta comprando tutte le cliniche veterinarie di Milano

Negli ultimi tempi, diverse cliniche veterinarie di Milano sono state acquistate da investitori esterni, tra cui fondi svedesi e aziende private. Marco ricorda che alcuni anni fa gli hanno detto che possedere un cane è un lusso riservato ai ricchi, dopo aver portato il suo animale in una delle cliniche della città. La crescita delle acquisizioni ha portato a un aumento delle strutture gestite da soggetti non locali.

In città esistono diverse strutture - San Francesco, VetPartners, Anicura e tante altre - a cui rivolgersi, ma i costi spesso sono molto alti. Il mercato da qualche anno è cambiato. Adesso gli attori principali sono fondi d'investimento e multinazionali. Per un cane si spendono anche 3mila euro all'anno “Nel 2025 tra cibo, visite e medicinali ho speso 7mila euro, nel 2024 invece 3mila”, racconta Chiara. Ha due cani, a cui è molto affezionata. Fa la pet sitter e gestisce il sito web “Pawse Milano”. Blatte e sporcizia: sigillate anche le cucine dei grandi nomi. Cosa sta succedendo al Mercato Centrale . 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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