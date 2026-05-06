Dai tavoli dei saggi al privato accreditato | la mappa del potere nella sanità regionale

Si dice che tutto passi per Riccardo Riccardi. E che Lionello Barbina dica ancora, non poco, la sua. Non sono solo i direttori di Dipartimento a decidere la direzione della sanità sull’asse Trieste-Udine. C’è la politica, come ovvio per un comparto che nella Finanziaria regionale 2026 si è visto.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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