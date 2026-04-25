Terremoto Arbitri | avviso di garanzia per Gianluca Rocchi

Un nuovo sviluppo nel mondo del calcio italiano: la Procura di Milano ha notificato un avviso di garanzia a Gianluca Rocchi, che ricopre il ruolo di designatore degli arbitri di Serie A e B. La notifica si inserisce in un’indagine in corso e riguarda presunti aspetti legati alla sua attività professionale. Nessuna comunicazione ufficiale è stata ancora rilasciata sulle motivazioni specifiche dell’indagine.

Un terremoto giudiziario colpisce i vertici del calcio italiano: la Procura di Milano ha notificato un avviso di garanzia a Gianluca Rocchi, attuale designatore degli arbitri di Serie A e B. L’ipotesi di reato contestata dal pubblico ministero Maurizio Ascione è pesantissima: concorso in frode sportiva. L’inchiesta, che sta scuotendo dalle fondamenta il sistema arbitrale, riguarda presunte irregolarità commesse durante la stagione 2024-2025 e coinvolge diversi tesserati di primo piano. Come riferisce l’agenzia AGI, al centro dell’indagine ci sarebbe un episodio specifico avvenuto durante la gara tra Udinese e Parma dello scorso 1° maggio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, basata su un esposto presentato da Domenico Rocca, il designatore avrebbe esercitato indebite pressioni sugli addetti al monitor.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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BOMBA NUCLEARE ARBITRI: ROCCHI INDAGATO! Caos VAR, Inter-Verona è frode sportiva

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