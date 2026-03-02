Nuove divise ai Blind Fighters il Rotary al fianco della squadra

Sabato scorso al campo sportivo del Padule, il Rotary Club Firenze Granducato ha consegnato le nuove divise da baseball per non vedenti all’ASD Blind Fighters. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti del club e della squadra, che hanno ricevuto ufficialmente gli abiti sportivi. L’evento si è svolto in un clima di collaborazione e entusiasmo, sottolineando l’impegno del Rotary a supporto delle attività sportive per persone con disabilità.

Firenze, 2 marzo 2026 - Una mattina di sport e partecipazione quella di sabato scorso al campo sportivo del Padule, dove il Rotary Club Firenze Granducato ha consegnato le nuove divise da baseball per non vedenti all'ASD Blind Fighters. L'occasione è stata la presentazione ufficiale della squadra in vista della prossima stagione agonistica. Alla cerimonia hanno preso parte gli atleti e lo staff tecnico, insieme all'assessore allo sport del Comune di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi, al presidente dell'ASD Blind Fighters Danilo Musarella e al presidente del Rotary Club Firenze Granducato Simone Sorelli. Un momento semplice ma significativo, che ha unito istituzioni e associazionismo attorno a una realtà sportiva ormai radicata nel territorio.