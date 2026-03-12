Dalla violenza all’autonomia | borse di studio per le vittime

Un nuovo protocollo chiamato Ricomincio da me coinvolge l’Università degli Studi Guglielmo Marconi e la Fondazione Doppia Difesa. L’obiettivo è offrire borse di studio alle vittime di violenza, aiutandole a ricostruire la loro vita attraverso un percorso di autonomia. La collaborazione mira a trasformare le esperienze di dolore in opportunità concrete di crescita personale e professionale.

Il protocollo Ricomincio da me unisce l’Università degli Studi Guglielmo Marconi e la Fondazione Doppia Difesa per trasformare il dolore in opportunità economica. Questa alleanza strategica, presentata a Roma il 11 marzo 2026, assegna borse di studio per corsi di laurea e master alle donne seguite dai servizi legali e psicologici dell’ente non profit. L’iniziativa nasce dalla necessità urgente di fornire autonomia finanziaria reale a chi ha subito violenza, riconoscendo che la dipendenza economica è spesso lo strumento principale del controllo domestico. Attraverso l’accesso all’istruzione superiore, si punta a rompere il ciclo della povertà indotta dall’abuso, offrendo un percorso tangibile verso la ricostruzione della vita personale e professionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

