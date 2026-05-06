Dalla toga al fotovoltaico | l’ex avvocato mafioso chiede la grazia

Un ex avvocato coinvolto in attività legate alla mafia ha recentemente chiesto la grazia, suscitando attenzione per il suo passato. Si sa che ha gestito mandati per organizzazioni criminali e ha fornito dettagli sui vertici del clan di Misilmeri. Ora, dopo aver lasciato la toga, si dedica al settore del fotovoltaico, ma le sue dichiarazioni hanno riaperto il dibattito sulla sua precedente attività legale e sui rapporti con la criminalità organizzata.

? Cosa scoprirai Come ha fatto un avvocato a gestire i mandati di Cosa Nostra?. Quali segreti ha rivelato l'ex legale sui vertici del clan di Misilmeri?. Perché il nuovo lavoro da operaio è fondamentale per la sua grazia?. Chi deciderà se la sua conversione religiosa è realmente autentica?.? In Breve Condannato per legami con il boss di Misilmeri Pietro Formoso.. Mediazioni finanziarie effettuate con il boss di Brancaggio Giacomo Teresi.. Residuo di pena di 4 mesi dopo 270 giorni di liberazione anticipata.. Tribunale di Salerno valuterà l'affidamento in prova nel mese di settembre.. L’ex avvocato Alessandro Del Giudice, condannato a 4 anni e 2 mesi per concorso esterno in associazione mafiosa, chiede ora la grazia al Presidente Mattarella dopo aver cambiato mestiere.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla toga al fotovoltaico: l’ex avvocato mafioso chiede la grazia Notizie correlate Dall’aula forense al fotovoltaico: l’ex avvocato mafioso chiede la grazia? Cosa sapere L'ex avvocato radiato per il clan Formoso di Misilmeri chiede la grazia a Mattarella. Il costume sotto la toga. L'avvocato dei mari doma l'isola di MandelaVai su Google, digiti il suo nome e alla voce Sabrina Peron la prima risposta è: Avvocato di grande esperienza nel diritto dell'informazione... Contenuti e approfondimenti Fotovoltaico, la Cassazione cambia tutto: i soldi dell’energia prodotta vanno ai proprietariLa Cassazione chiarisce a chi spettano i guadagni degli impianti fotovoltaici: i soldi dell’energia prodotta vanno ai proprietari, salvo accordi diversi ... panorama.it Dalle bollette al fotovoltaico, Rtv lancia un nuovo programmaDa lunedì San Marino Rtv accende i riflettori su un tema che riguarda da vicino tutti: l’energia, con Cambiare energia, un programma di sei puntate che spiega, senza tecnicismi, come affrontare la ... ilrestodelcarlino.it