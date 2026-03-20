Un avvocato con anni di esperienza nel settore dell'informazione economica, finanziaria e diritto d'autore si occupa di un caso legale che coinvolge un'isola chiamata Mandela. La sua attività professionale si concentra sui temi legati alle leggi che regolano i contenuti e i diritti digitali. La sua figura emerge come una delle più riconosciute nel campo, secondo i risultati di ricerca su Google.

Vai su Google, digiti il suo nome e alla voce Sabrina Peron la prima risposta è: Avvocato di grande esperienza nel diritto dell'informazione economica, finanziaria e diritto d'autore.». Poi però fai scorrere il mouse e ti rendi conto che sotto la toga c'è un'anima sportiva audace e coraggiosa, un'anima da nuotatrice libera che ama mari e oceani, che non si lascia impressionare dalle onde, che non sa cosa sia il freddo, la notte in mare, il buio dei fondali e il silenzio dei grandi spazi. Sabrina Peron, 60 anni avvocato di Bassano del Grappa ma milanese di adozione, ha ormai un curriculum sportivo che vale quello professionale. Nove anni fa infatti è stata la prima donna italiana ad attraversare lo stretto di Catalina, 33 chilometri che separano l'isola da Los Angeles. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il costume sotto la toga. L'avvocato dei mari doma l'isola di Mandela

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