Dall’aula forense al fotovoltaico | l’ex avvocato mafioso chiede la grazia

Un ex avvocato, radiato dall'ordine professionale e coinvolto in affari legati al clan Formoso di Misilmeri, ha presentato una richiesta di grazia al presidente della Repubblica. Attualmente lavora come operaio nel settore fotovoltaico nella zona salernitana. La sua richiesta arriva a distanza di tempo dalla condanna e da un passato segnato da attività legali e criminali.

? Cosa sapere L'ex avvocato radiato per il clan Formoso di Misilmeri chiede la grazia a Mattarella.. Il condannato lavora come operaio nel settore fotovoltaico nel territorio salernitano.. Dopo la condanna per concorso esterno in associazione mafiosa legata al boss di Misilmeri Pietro Formoso, un ex avvocato di 58 anni ha deciso di rivolgersi a Sergio Mattarella per ottenere la grazia presidenziale. Il percorso che ha portato l’uomo, ormai radiato dall’Ordine professionale, a presentare istanza al Capo dello Stato affonda le radici nell’operazione antimafia Araldo. In seguito agli arresti e alla successiva detenzione in carcere o in regime di arresti domiciliari, il cinquantottenne avrebbe vissuto una profonda trasformazione interiore, descritta come una conversione di tipo mistico-religioso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dall’aula forense al fotovoltaico: l’ex avvocato mafioso chiede la grazia Notizie correlate Kalulu, la Juve chiede la grazia al presidente della Figc Gravina. Ma le speranze sono minimeLa Juve non ci sta e prova in tutti i modi a rimediare "all'acclarata ingiustizia"che ha portato all'espulsione di Kalulu per doppia ammonizione... Rottamazione quinquies, Camera civile salentina chiede di includere i debiti con Cassa forenseLECCE - Il 30 aprile si avvicina e con questo la scadenza per aderire alla rottamazione delle cartelle esattoriali, la cosiddetta rottamazione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Dalla scienza forense al true crime; RESPONSABILITÀ 231, AL VIA IL NUOVO CORSO GRATUITO DI CASSA FORENSE; Avvocati, la crisi non è finita: serve più welfare interno; Scontro sul 'bonus rimpatri', gli avvocati bolognesi: Disegno politicamente orientato. Esame forense tra riforma e incertezza: il confronto nazionale all’Università degli Studi UnicusanoEsame forense nel caos tra riforma e vecchie regole: giovani avvocati sospesi nell’incertezza, il dibattito accende il confronto nazionale. tag24.it Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri. Consiglio nazionale forense si dissociaLeggi su Sky TG24 l'articolo Dl Sicurezza, incentivi ad avvocati per rimpatri. Consiglio nazionale forense si dissocia ... tg24.sky.it Il piccolo Leo morto all’asilo: dall’inchiesta dettagli drammatici – Ecco che cosa è successo Il bimbo stava giocando da solo nel cortile dove c’erano alcuni alberi - facebook.com facebook Quaranta tra mamme e papà feriti dall’atroce perdita di un figlio, ma "rinati dal dolore grazie alla fede", hanno partecipato all’udienza generale con al collo la foto del "proprio tesoro volato in cielo". #udienzagenerale x.com