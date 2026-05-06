Dalla tastiera all’orto al Palazzo Ducale la sfida vinta dei ragazzi del Du Pré
Sabato 9 maggio, alle ore 18:00, le storiche sale di Palazzo Ducale in Piazza Roma ospiteranno il recital pianistico dal titolo evocativo "Su la terra!".L'evento nasce come un "Service" corale, unendo le energie di Rota Kids International, Rotary Club Passport, InteractConservatorio "J. Du Pré".🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie correlate
Luciano Canfora a Palazzo Ducale per il secondo appuntamento del ciclo “Un Palazzo di libri”C'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Canfora...
“Un Palazzo di Libri” prosegue a Palazzo Ducale con Dario Fabbri e il suo “Il destino dei popoli”Nuovo appuntamento con la rassegna “Un Palazzo di libri” a cura di Nadia Terranova ed Elisabetta Pozzi: mercoledì 6 maggio alle 18:30, presso la Sala...